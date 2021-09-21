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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 17:10
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 21 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,34 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 31,3191 - 31,3425 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 20 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,2577 - 31,2705 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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