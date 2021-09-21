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Євро знову зростає. НБУ підвищив курс на 22 вересня

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 17:52
Євро знову зростає. НБУ підвищив курс на 22 вересня Фото: курс євро виріс на 8 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,35 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 вересня встановлений на такому рівні: 31,3566 гривень за євро (+0,0865 грн). При цьому курс євро на 21 вересня становить 31,2701 гривень за євро.

Євро знову зростає. НБУ підвищив курс на 22 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.

Євро знову зростає. НБУ підвищив курс на 22 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 31,34 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,31 гривень за євро.

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