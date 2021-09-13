Евро продолжает дешеветь. НБУ установил курс на 14 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,44 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 14 сентября установлен на таком уровне: 31,4472 гривен за евро (-0,1371 грн). При этом курс евро на 13 сентября составляет 31,5843 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро падает седьмой день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,45 гривен за евро.