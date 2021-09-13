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Курс доллара вернулся к падению на межбанке

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 17:11
Курс доллара вернулся к падению на межбанке Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 13 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6600 - 26,6800 грн/доллар, евро 31,4534 - 31,4770 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс доллара вернулся к падению на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 10 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,6441 - 31,6651 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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