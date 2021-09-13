Євро продовжує дешевшати. НБУ встановив курс на 14 вересня

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,44 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 14 вересня встановлений на такому рівні: 31,4472 гривень за євро (-0,1371 грн). При цьому курс євро на 13 вересня становить 31,5843 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро падає сьомий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 31,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,45 гривень за євро.