Евро продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 5 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,45 гривен за евро. Это на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 февраля установлен на таком уровне: 33,4509 гривен за евро (-0,1865 грн). При этом курс евро на 4 февраля составляет 33,6374 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 33,37 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,35 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 27,8885 гривен за 1 доллар (-0,1065 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 27,995 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 21 декабря 2020 года - 27,82 гривен.