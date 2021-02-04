Євро продовжує дешевшати: НБУ встановив курс на 5 лютого

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,45 гривень за євро. Це на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 лютого встановлено на такому рівні: 33,4509 гривень за євро (-0,1865 грн). При цьому курс євро на 4 лютого становить 33,6374 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 33,37 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,35 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 27,8885 гривень за 1 долар (-0,1065 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 27,995 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 21 грудня 2020 року - 27,82 гривень.