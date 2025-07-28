Євро подорожчав до долара після торгової угоди США та ЄС

Євро зміцнився після новин про рамкову торговельну угоду між США та Європейським Союзом. Це одна із серії домовленостей, спрямованих на запобігання глобальній торговельній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Курс євро досяг 1,1753 долара, подорожчав на 0,1% після початкового зростання на 0,3%.

Зниження напруженості та очікування інвесторів

На зустрічі в Шотландії президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосили, що тариф на імпорт товарів з ЄС становитиме 15% - удвічі менше, ніж планувалося раніше.

Це сприяло зниженню побоювань з приводу економічних наслідків торгових мит.

"Тиждень може бути позитивним просто тому, що тепер правила гри стали яснішими", - зазначив старший валютний стратег банку NAB Родріго Катріл. На його думку, глобальна ясність може стимулювати інвестиції та економічне зростання.

Однак детальна торговельна угода між найбільшими економіками світу все ще залишається недосяжною. У понеділок у Стокгольмі мають відбутися переговори між високопоставленими переговірниками США і Китаю.

Китай має до 12 серпня укласти стійку торговельну угоду зі США. За даними видання South China Morning Post, сторони можуть продовжити перемир'я в тарифній війні ще на три місяці.

Інвестиційні зобов'язання та економічний ефект

Трамп повідомив, що ЄС планує інвестувати близько 600 млрд доларів у США, а також значно збільшити закупівлі американської енергії та озброєнь.

Ця угода схожа на домовленість з Японією, згідно з якою та зобов'язалася інвестувати близько 550 млрд доларів і погодилася на 15% тариф на автомобілі та інші товари.

Оцінка угоди аналітиками та вплив на євро

Незважаючи на домовленість, багато хто в Європі вважає тариф у 15% занадто високим. Євросоюз розраховував на повне скасування тарифів.

Шокі Оморі, головний стратег Mizuho Securities, заявив, що зобов'язання з інвестицій призведуть до відтоку капіталу з Європи і в підсумку зміцнять долар щодо євро.

"У сукупності слабкі перспективи зростання і погіршення платіжного балансу сприяють поступовому зниженню пари євро/долар, незважаючи на тимчасовий підйом", - сказав він.