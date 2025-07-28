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Евро подорожал к доллару после торговой сделки США и ЕС

США, Понедельник 28 июля 2025 09:32
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Евро подорожал к доллару после торговой сделки США и ЕС Фото: Курс евро вырос к доллару (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Евро укрепился после новостей о рамочном торговом соглашении между США и Европейским Союзом. Это одна из серии договоренностей, направленных на предотвращение глобальной торговой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс евро достиг 1,1753 доллара, подорожал на 0,1% после первоначального роста на 0,3%.

Снижение напряженности и ожидания инвесторов

На встрече в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что тариф на импорт товаров из ЕС составит 15% - вдвое меньше, чем планировалось ранее.

Это способствовало снижению опасений по поводу экономических последствий торговых пошлин.

"Неделя может быть позитивной просто потому, что теперь правила игры стали яснее", - отметил старший валютный стратег банка NAB Родриго Катрил. По его мнению, глобальная ясность может стимулировать инвестиции и экономический рост.

Однако подробное торговое соглашение между крупнейшими экономиками мира все еще остается недостижимым. В понедельник в Стокгольме должны пройти переговоры между высокопоставленными переговорщиками США и Китая.

Китай должен до 12 августа заключить устойчивое торговое соглашение с США. По данным издания South China Morning Post, стороны могут продлить перемирие в тарифной войне еще на три месяца.

Инвестиционные обязательства и экономический эффект

Трамп сообщил, что ЕС планирует инвестировать около 600 млрд долларов в США, а также значительно увеличить закупки американской энергии и вооружений.

Это соглашение похоже на договоренность с Японией, согласно которой та обязалась инвестировать около 550 млрд долларов и согласилась на 15% тариф на автомобили и другие товары.

Оценка сделки аналитиками и влияние на евро

Несмотря на договоренность, многие в Европе считают тариф в 15% слишком высоким. Евросоюз рассчитывал на полную отмену тарифов.

Шоки Омори, главный стратег Mizuho Securities, заявил, что обязательства по инвестициям приведут к оттоку капитала из Европы и в итоге укрепят доллар по отношению к евро.

"В совокупности слабые перспективы роста и ухудшение платежного баланса способствуют постепенному снижению пары евро/доллар, несмотря на временный подъем", - сказал он.

Напомним, рост евро к доллару привел к тому, что в Украине курс евро поднялся до максимума и приблизился к отметке в 50 гривен.

Украинцы утратили интерес к наличному доллару и сейчас в основном покупают европейскую валюту, несмотря на ее подорожание.

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