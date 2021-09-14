Евро начал дорожать. НБУ установил курс на 15 сентября
Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,46 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 15 сентября установлен на таком уровне: 31,4627 гривен за евро (+0,0155 грн). При этом курс евро на 14 сентября составляет 31,4472 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро вырос после падения в течение семи дней подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,54 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,45 гривен за евро.