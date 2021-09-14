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Евро начал дорожать. НБУ установил курс на 15 сентября

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 17:45
Евро начал дорожать. НБУ установил курс на 15 сентября Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,46 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 сентября установлен на таком уровне: 31,4627 гривен за евро (+0,0155 грн). При этом курс евро на 14 сентября составляет 31,4472 гривен за евро.

Евро начал дорожать. НБУ установил курс на 15 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения в течение семи дней подряд.

Евро начал дорожать. НБУ установил курс на 15 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,54 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,45 гривен за евро.

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