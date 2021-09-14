Курс доллара закрылся снижением на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 14 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,54 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,5189- 31,5426 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 13 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6600 - 26,6800 грн/доллар, евро 31,4534 - 31,4770 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.