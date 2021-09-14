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Євро почав дорожчати. НБУ встановив курс на 15 вересня

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 17:45
Євро почав дорожчати. НБУ встановив курс на 15 вересня Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,46 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 Вересня встановлений на такому рівні: 31,4627 гривень за євро (+0,0155 грн). При цьому курс євро на 14 вересня становить 31,4472 гривень за євро.

Євро почав дорожчати. НБУ встановив курс на 15 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння протягом семи днів поспіль.

Євро почав дорожчати. НБУ встановив курс на 15 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,54 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,45 гривень за євро.

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