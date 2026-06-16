Євро наближається до нових максимумів: обмінники та банки оновили "цінники" на 16 червня

На валютному ринку зберігається відносна стабільність щодо долара, тоді як євро продовжує дорожчати. У більшості великих банків курс продажу американської валюти залишається вищим за 45 гривень.

Які цінники виставили банки та обмінники сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар в обмінниках майже не змінився: купівля – 44,87 грн (+2 коп.), продаж – 44,80 грн (без змін).

майже не змінився: купівля – 44,87 грн (+2 коп.), продаж – 44,80 грн (без змін). Євро в обмінниках дещо знизився: купівля – 52,33 грн (-2 коп.), продаж – 52,13 (-2 коп.).

дещо знизився: купівля – 52,33 грн (-2 коп.), продаж – 52,13 (-2 коп.). Долар у банках утримується вище психологічної позначки у 45 гривень.

утримується вище психологічної позначки у 45 гривень. Найдешевший долар серед великих банків продає Monobank – 45,03 грн (без змін).

серед великих банків продає Monobank – 45,03 грн (без змін). Найвигідніше продавати долар сьогодні в ПУМБ – по 44,80 грн (без змін).

сьогодні в ПУМБ – по 44,80 грн (без змін). Найдешевше євро можна купити в Monobank – за 52,33 грн (без змін).

можна купити в Monobank – за 52,33 грн (без змін). ПУМБ підняв курс євро до 52,70 грн (+20 коп.), що є найвищим показником серед великих банків.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках майже не змінився. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,87 гривні (+2 коп.), а продати – за 44,80 гривні (без змін).

Євро знизився. Середній курс купівлі – 52,33 гривні (-2 коп.), курс продажу – 52,13 гривні (-2 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках на 16 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,76 гривні для купівлі та 45,14 гривні для продажу. Євро банки купують у середньому по 51,71 гривні, а продають – по 52,46 гривні.

Більшість великих банків на початку тижня майже не змінили курси долара. Водночас євро в окремих установах продовжив дорожчати на тлі зростання офіційного курсу НБУ.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,00 гривні (-5 коп.). Картковий курс становить 45,04 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,30 гривні (-5 коп.), а картковий курс залишився на рівні 52,35 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,05 гривні (-5 коп.), а для карткових операцій – по 45,20 гривні (без змін). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 52,40 гривні (+15 коп.), а картковий курс становить 52,50 гривні (+10 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 52,70 гривні (+20 коп.).

Monobank продає долар по 45,03 гривні (без змін). Курс купівлі становить 44,60 гривні (-1 коп.). Євро банк продає по 52,33 гривні (без змін), а купує по 51,76 гривні (-2 коп.).

Фото: курс валют у банках (продаж) на 16 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає Monobank – за 45,03 грн (без змін). В Ощадбанку курс становить 45,05 грн (-5 коп.), у ПриватБанку – 45,04 грн (без змін).

Євро: найвигідніший курс продажу пропонують Monobank – 52,33 грн (без змін) та ПриватБанк – 52,35 грн (без змін для карток і -5 коп. у відділеннях).

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує ''ПУМБ'' за комерційним курсом – 44,80 грн (без змін). В Ощадбанку валюту купують по 44,70 грн (без змін), у Monobank – по 44,60 грн (-1 коп.).

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в ''ПУМБ'' – по 52,00 грн (+20 коп.). В Ощадбанку курс купівлі становить 51,90 грн (+15 коп.), у Monobank – 51,76 грн (-2 коп.).