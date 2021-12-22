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Евро дорожает второй день подряд

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Украина, Среда 22 декабря 2021 17:52
Евро дорожает второй день подряд Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,80 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 декабря установлен на таком уровне: 30,8084 гривен за евро (+0,0225 грн). При этом курс евро на 21 декабря составляет 30,7859 гривен за евро.

Евро дорожает второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд.

Евро дорожает второй день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,87 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,85 гривен за евро.

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