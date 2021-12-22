Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 22 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,87 гривен за евро.