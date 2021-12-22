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Курс доллара вернулся к росту на межбанке

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Украина, Среда 22 декабря 2021 17:14
Курс доллара вернулся к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 22 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2850 - 27,3050 грн/доллар, евро 30,8511 - 30,8737 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Напомним, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1850 - 27,2050 грн/доллар, евро 30,6456 - 30,6681 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

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