Евро дорожает пятый день подряд. НБУ установил курс на 1 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,83 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 1 сентября установлен на таком уровне: 31,8317 гривен за евро (+0,1354 грн). При этом курс евро на 31 августа составляет 31,6963 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет пятый день подряд после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)