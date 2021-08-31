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Евро дорожает пятый день подряд. НБУ установил курс на 1 сентября

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Украина, Вторник 31 августа 2021 17:52
Евро дорожает пятый день подряд. НБУ установил курс на 1 сентября Фото: курс евро вырос на 14 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,83 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 сентября установлен на таком уровне: 31,8317 гривен за евро (+0,1354 грн). При этом курс евро на 31 августа составляет 31,6963 гривен за евро.

Евро дорожает пятый день подряд. НБУ установил курс на 1 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет пятый день подряд после падения до годового минимума.

Евро дорожает пятый день подряд. НБУ установил курс на 1 сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,84 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,81 гривен за евро.

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