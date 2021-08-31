Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 31 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,84 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 31,8167 - 31,8403 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,8400 - 26,8600 грн/доллар, евро 31,6604 - 31,6813 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3651 грн/рубль.