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Євро дорожчає п'ятий день поспіль. НБУ встановив курс на 1 вересня

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 17:52
Євро дорожчає п'ятий день поспіль. НБУ встановив курс на 1 вересня Фото: курс євро виріс на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,83 гривень за євро. Це на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 вересня встановлено на такому рівні: 31,8317 гривень за євро (+0,1354 грн). При цьому курс євро на 31 Серпня становить 31,6963 гривень за євро.

Євро дорожчає п'ятий день поспіль. НБУ встановив курс на 1 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає п'ятий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Євро дорожчає п'ятий день поспіль. НБУ встановив курс на 1 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 31,84 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,81 гривень за євро.

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