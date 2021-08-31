Євро дорожчає п'ятий день поспіль. НБУ встановив курс на 1 вересня

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,83 гривень за євро. Це на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 1 вересня встановлено на такому рівні: 31,8317 гривень за євро (+0,1354 грн). При цьому курс євро на 31 Серпня становить 31,6963 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає п'ятий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Скріншот (bank.gov.ua)