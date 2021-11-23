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Евро дорожает. НБУ установил официальный курс на 24 ноября

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 17:52
Евро дорожает. НБУ установил официальный курс на 24 ноября Фото: курс евро вырос на 18 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,23 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 ноября установлен на таком уровне: 30,2391 гривен за евро (+0,1763 грн). При этом курс евро на 23 ноября составляет 30,0591 гривен за евро.

Евро дорожает. НБУ установил официальный курс на 24 ноября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс растет четвертый день подряд.

Евро дорожает. НБУ установил официальный курс на 24 ноября

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,22 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,20 гривен за евро.

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