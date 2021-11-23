Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 23 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,22 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 30,2035 - 30,2260 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль. Напомним, 22 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1044 - 30,1269 грн/евро, российский рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль.