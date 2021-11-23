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Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 17:22
Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек Фото: курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 23 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс в покупке до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,22 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 30,2035 - 30,2260 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

Напомним, 22 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1044 - 30,1269 грн/евро, российский рубль 0,3572 - 0,3576 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

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