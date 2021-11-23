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Євро дорожчає. НБУ встановив офіційний курс на 24 листопада

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 17:52
Євро дорожчає. НБУ встановив офіційний курс на 24 листопада Фото: курс євро виріс на 18 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,23 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 листопада встановлено на такому рівні: 30,2391 гривень за євро (+0,1763 грн). При цьому курс євро на 23 листопада становить 30,0591 гривень за євро.

Євро дорожчає. НБУ встановив офіційний курс на 24 листопада

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль.

Євро дорожчає. НБУ встановив офіційний курс на 24 листопада

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,22 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,20 гривень за євро.

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