Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 9 декабря
Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 9 декабря установлен на таком уровне: 30,7698 гривен за евро (+0,0421 грн). При этом курс евро на 8 декабря составляет 30,7277 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,72 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 30,70 гривен за евро.