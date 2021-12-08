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Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 9 декабря

Новина українською →
Украина, Среда 08 декабря 2021 17:52
Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 9 декабря Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 декабря установлен на таком уровне: 30,7698 гривен за евро (+0,0421 грн). При этом курс евро на 8 декабря составляет 30,7277 гривен за евро.

Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 9 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос после снижения накануне.

Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 9 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,72 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 30,70 гривен за евро.

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