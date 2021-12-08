Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 9 грудня
Фото: курс євро виріс на 8 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,76 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 9 грудня встановлено на такому рівні: 30,7698 гривень за євро (+0,0421 грн). При цьому курс євро на 8 грудня становить 30,7277 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,72 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 30,70 гривень за євро.