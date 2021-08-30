Евро дорожает. НБУ установил курс на 31 августа

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,69 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 31 августа установлен на таком уровне: 31,6963 гривен за евро (+0,0318 грн). При этом курс евро на 30 августа составляет 31,6645 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет четвертый день подряд после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)