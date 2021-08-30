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Евро дорожает. НБУ установил курс на 31 августа

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 17:52
Евро дорожает. НБУ установил курс на 31 августа Фото: курс евро вырос на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,69 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 августа установлен на таком уровне: 31,6963 гривен за евро (+0,0318 грн). При этом курс евро на 30 августа составляет 31,6645 гривен за евро.

Евро дорожает. НБУ установил курс на 31 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет четвертый день подряд после падения до годового минимума.

Евро дорожает. НБУ установил курс на 31 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,68 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,66 гривен за евро.

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