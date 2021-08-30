Євро дорожчає. НБУ встановив курс на 31 Серпня

Національний банк України (НБУ) на 31 Серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,69 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 31 Серпня встановлено на такому рівні: 31,6963 гривень за євро (+0,0318 грн). При цьому курс євро на 30 серпня становить 31,6645 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає четвертий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Скріншот (bank.gov.ua)