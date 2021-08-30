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Курс доллара упал на межбанке после длительного роста

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 17:05
Курс доллара упал на межбанке после длительного роста Фото: курс доллара снизился на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 30 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,68 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8400 - 26,8600 грн/доллар, евро 31,6604 - 31,6813 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3651 грн/рубль.

Курс доллара упал на межбанке после длительного роста

Напомним, торги по доллару на межбанке 27 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,6703 - 31,6939 грн/евро, российский рубль 0,3637 - 0,3641 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара снизился после недельного роста. Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 26,8601 гривен за 1 доллар (-0,0689 грн). При этом курс доллара на 30 августа составляет 26,929 гривен за 1 доллар.

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