Евро снова дорожает. НБУ установил курс на 20 сентября
Фото: курс евро вырос на 9 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,46 гривен за евро. Это на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 20 сентября установлен на таком уровне: 31,4626 гривен за евро (+0,0926 грн). При этом курс евро на 17 сентября составляет 31,37 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро после снижения накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,36 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,34 гривен за евро.