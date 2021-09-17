Курс доллара закрылся снижением на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,36 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6650 - 26,6850 грн/доллар, евро 31,3447- 31,3682 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 16 сентября закрылись в диапазоне: 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 31,3623 - 31,3858 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3684 грн/рубль.