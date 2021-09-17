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Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 20 вересня

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 17:52
Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 20 вересня Фото: курс євро виріс на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,46 гривень за євро. Це на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 вересня встановлено на такому рівні: 31,4626 гривень за євро (+0,0926 грн). При цьому курс євро на 17 вересня становить 31,37 гривень за євро.

Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 20 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро після зниження напередодні.

Євро знову дорожчає. НБУ встановив курс на 20 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,36 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,34 гривень за євро.

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