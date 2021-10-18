ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Евро дорожает. НБУ установил курс на 19 октября

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 октября 2021 17:52
Евро дорожает. НБУ установил курс на 19 октября Фото: курс евро вырос на 12 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,56 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 октября установлен на таком уровне: 30,5611 гривен за евро (+0,1151 грн). При этом курс евро на 18 октября составляет 30,446 гривен за евро.

Евро дорожает. НБУ установил курс на 19 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд.

Евро дорожает. НБУ установил курс на 19 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже остался на уровне 30,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,50 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс НБУ Курс гривны
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров