Курс доллара на межбанке упал до уровня 26,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 18 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,32 гривен за доллар, курс в покупке до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 30,52 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 30,5085- 30,5291 грн/евро, российский рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 13 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3950 грн/доллар, евро 30,4995 - 30,5284 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3671 грн/рубль.