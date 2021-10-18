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Євро дорожчає. НБУ встановив курс на 19 жовтня

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 17:52
Євро дорожчає. НБУ встановив курс на 19 жовтня Фото: курс євро виріс на 12 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,56 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 жовтня встановлено на такому рівні: 30,5611 гривень за євро (+0,1151 грн). При цьому курс євро на 18 жовтня становить 30,446 гривень за євро.

Євро дорожчає. НБУ встановив курс на 19 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль.

Євро дорожчає. НБУ встановив курс на 19 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу залишився на рівні 30,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,50 гривень за євро.

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