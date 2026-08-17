Євро додав у ціні: актуальний курс валют у найбільших банках на 17 серпня

На початку нового тижня валютний ринок не демонструє різких коливань. Долар тримається біля позначки 45 гривень, а євро залишається дорожчим за 51 гривню.
Які курси пропонують банки та обмінники 17 серпня і скільки доведеться заплатити за 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За даними порталу Minfin, станом на ранок 17 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,90 (без змін) грн для продажу та 44,80 (без змін) грн для купівлі.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,95 (+10 коп.) грн, а купують – по 51,75 (+5 коп.) грн.
Фото: курс валют в обмінниках 17 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,10 (+15 коп.) грн, а для карток – по 52,08 (без змін) грн.
Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 (+5 коп.) грн, а для карток – по 45,15 (+5 коп.) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,05 (+15 коп.) грн, а для карток – по 52,35 (+15 коп.) грн.
''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,00 (без змін) грн.
Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,06 (+7 коп.) грн.
Фото: курс валют у банках 17 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує Monobank – 44,83 грн. Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн.
Найдорожче американську валюту продають ПУМБ у відділеннях – 45,10 грн та Ощадбанк для карток – 45,15 грн.
Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує ПУМБ – 52,00 грн. Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,05 грн, Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн та ПриватБанк у відділеннях – 52,10 грн.
Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,60 грн.
Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 51,60 грн. Далі йдуть ПУМБ – 51,50 грн, Ощадбанк для карток – 51,50 грн, Monobank – 51,46 грн, ПриватБанк для карток – 51,45 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,10 грн.
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