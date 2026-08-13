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Євро дешевшає разом із доларом: новий курс валют у банках та обмінниках на 13 серпня

10:06 13.08.2026 Чт
3 хв
Скільки доведеться заплатити за 1000 доларів сьогодні
aimg Анастасія Мацепа
Євро дешевшає разом із доларом: новий курс валют у банках та обмінниках на 13 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 13 серпня (колаж РБК-Україна)
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Банки та обмінники оновили курс валют на 13 серпня. Долар у більшості великих банків подешевшав або залишився на рівні попереднього дня, тоді як євро демонструє незначні коливання залежно від установи.

Де сьогодні можна найвигідніше купити та продати валюту, а також скільки коштуватимуть 1000 доларів у різних банках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках долар продають у середньому по 44,90 грн, євро – по 51,90 грн.
  • У банках найдешевший долар можна купити по 44,90 грн.
  • Найнижчий курс продажу євро серед великих банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,90 грн.
  • Найвигідніше продати долар сьогодні можна в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'', ПУМБ за комерційним курсом та Monobank.
  • Найвищий курс купівлі євро встановили Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ.
  • За 1000 доларів у банках доведеться заплатити від 44 900 до 45 100 грн залежно від установи.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 13 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,90 (без змін) грн для продажу та 44,80 (без змін) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,90 (-1 коп.) грн, а купують – по 51,70 (-5 коп.) грн.

Євро дешевшає разом із доларом: новий курс валют у банках та обмінниках на 13 серпня

Фото: курс валют в обмінниках 13 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (-15 коп.), а для карток курс становить 45,04 грн (без змін). Євро у відділеннях можна купити по 51,90 грн (-20 коп.), а для карток – по 52,08 грн (без змін).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (-10 коп.), а для карток – по 45,10 грн (-10 коп.). Євро у мобільному застосунку можна купити по 51,95 грн (-15 коп.), а для карток – по 52,20 грн (-15 коп.).

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 грн (-10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,90 грн (-10 коп.). Євро у касах банку можна купити по 52,10 грн (-20 коп.).

Monobank продає долари по 45,00 грн (-3 коп.), а євро – по 51,99 грн (-8 коп.).

Євро дешевшає разом із доларом: новий курс валют у банках та обмінниках на 13 серпня

Фото: курс валют у банках 13 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,90 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,90 грн. Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн, а найдорожче євро продають Ощадбанк для карток та ПУМБ – від 52,10 до 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'', ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,60 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ – по 51,45 грн. Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,40 грн, Monobank – 51,30 грн, ПриватБанк для карток – 51,20 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 50,90 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПриватБанк (у відділеннях), Ощадбанк (“Мобільний Ощад”) та ПУМБ (комерційний курс) – по 44 900 грн.
  • Monobank – 45 000 грн.
  • ПриватБанк (карткою) – 45 040 грн.
  • Ощадбанк (для карток) та ПУМБ (у відділеннях) – по 45 100 грн.
Читайте також: ПриватБанк ввів нові ліміти на купівлю валюти та розрахунки: що змінилося для клієнтів

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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