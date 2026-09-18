ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро дешевшає: курс НБУ на 21 вересня та чи зростуть ставки за гривневими депозитами

16:22 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Євро дешевшає: курс НБУ на 21 вересня та чи зростуть ставки за гривневими депозитами Фото: регулятор оновив курси валют на 21 вересня (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України переглянув ціни на американську та європейську валюту. На 21 вересня регулятор дещо підвищив курс долара та знизив вартість євро.

Скільки коштує валюта за оновленими даними та чи зросте дохідність гривневих депозитів на фоні підвищення облікової ставки НБУ, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 21 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 гривні. У п’ятницю, 18 вересня, американська валюта коштувала 44,66 гривні, тож її курс зріс на 1 копійку.

Офіційний курс євро на понеділок становить 51,19 гривні. 18 вересня європейська валюта коштувала 51,23 гривні, тому її курс знизився на 4 копійки.

Євро дешевшає: курс НБУ на 21 вересня та чи зростуть ставки за гривневими депозитами

Фото: офіційний курс валют НБУ на 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дорожчає: скільки коштують 100 доларів у найбільших банках 18 вересня

Що буде з гривневими депозитами після підвищення ставки НБУ

Підвищення облікової ставки Національним банком не обов’язково одразу призводить до помітного зростання дохідності гривневих депозитів. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина у коментарі для РБК-Україна, після попереднього підвищення ставки з 15% до 15,5% суттєвого збільшення дохідності депозитів не відбулося.

''Це може бути, але ми бачимо, що після підвищення ставки з 15% до 15,5% такого відчутного збільшення не відбулося. Відповідно, важко сказати, чи відбудеться і після поточного підвищення зростання дохідності депозитів'', – зазначив експерт у коментарі для РБК-Україна.

За його словами, у банківській системі є значний обсяг коштів, однак населення не надто активно розміщує гроші саме на строкових депозитах через ризики. Наразі строкові вклади становлять лише близько третини від загального обсягу коштів населення.

Шевчишин пояснив, що громадяни хочуть мати доступ до своїх грошей у разі непередбачених обставин.

''Населення хоче бачити реальні, доступні гроші, щоб використати їх у випадку неочікуваного впливу чи ситуації. У будь-який момент може прилетіти, щось потрібно буде купити або підготуватися до зими. Тут не до зберігання та накопичення'', – сказав аналітик.

Читайте також: Яким буде курс долара та зарплати у 2027 році: у бюджет заклали нові цифри
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим