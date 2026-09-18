Євро дешевшає: курс НБУ на 21 вересня та чи зростуть ставки за гривневими депозитами

Національний банк України переглянув ціни на американську та європейську валюту. На 21 вересня регулятор дещо підвищив курс долара та знизив вартість євро.

Скільки коштує валюта за оновленими даними та чи зросте дохідність гривневих депозитів на фоні підвищення облікової ставки НБУ, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 21 вересня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 гривні. У п’ятницю, 18 вересня, американська валюта коштувала 44,66 гривні, тож її курс зріс на 1 копійку.

Офіційний курс євро на понеділок становить 51,19 гривні. 18 вересня європейська валюта коштувала 51,23 гривні, тому її курс знизився на 4 копійки.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Що буде з гривневими депозитами після підвищення ставки НБУ

Підвищення облікової ставки Національним банком не обов’язково одразу призводить до помітного зростання дохідності гривневих депозитів. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина у коментарі для РБК-Україна, після попереднього підвищення ставки з 15% до 15,5% суттєвого збільшення дохідності депозитів не відбулося.

''Це може бути, але ми бачимо, що після підвищення ставки з 15% до 15,5% такого відчутного збільшення не відбулося. Відповідно, важко сказати, чи відбудеться і після поточного підвищення зростання дохідності депозитів'', – зазначив експерт у коментарі для РБК-Україна.

За його словами, у банківській системі є значний обсяг коштів, однак населення не надто активно розміщує гроші саме на строкових депозитах через ризики. Наразі строкові вклади становлять лише близько третини від загального обсягу коштів населення.

Шевчишин пояснив, що громадяни хочуть мати доступ до своїх грошей у разі непередбачених обставин.

''Населення хоче бачити реальні, доступні гроші, щоб використати їх у випадку неочікуваного впливу чи ситуації. У будь-який момент може прилетіти, щось потрібно буде купити або підготуватися до зими. Тут не до зберігання та накопичення'', – сказав аналітик.