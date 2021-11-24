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Евро дешевеет. НБУ установил официальный курс на 25 ноября

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Украина, Среда 24 ноября 2021 17:52
Евро дешевеет. НБУ установил официальный курс на 25 ноября Фото: курс евро снизился на 6 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,17 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 ноября установлен на таком уровне: 30,1734 гривен за евро (-0,0620 грн). При этом курс евро на 24 ноября составляет 30,2391 гривен за евро.

Евро дешевеет. НБУ установил официальный курс на 25 ноября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение четырех дней подряд.

Евро дешевеет. НБУ установил официальный курс на 25 ноября

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,22 гривен за евро.

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