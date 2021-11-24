Євро дешевшає. НБУ встановив офіційний курс на 25 листопада
Фото: курс євро знизився на 6 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,17 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 25 листопада встановлено на такому рівні: 30,1734 гривень за євро (-0,0620 грн). При цьому курс євро на 24 листопада становить 30,2391 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,24 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,22 гривень за євро.