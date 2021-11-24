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Курс доллара на межбанке вырос до 27 гривен

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Украина, Среда 24 ноября 2021 17:20
Курс доллара на межбанке вырос до 27 гривен Фото: курс доллара на межбанке вырос до 27 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 24 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке до 26,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9800 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,2256 - 30,2481 грн/евро, российский рубль 0,3606 - 0,3612 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке вырос до 27 гривен

Напомним, 23 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8500 - 26,8700 грн/доллар, евро 30,2035 - 30,2260 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с начала осени. Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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