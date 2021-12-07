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Евро дешевеет. НБУ установил курс на 8 декабря

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 17:52
Евро дешевеет. НБУ установил курс на 8 декабря Фото: курс евро упал на 18 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,72 гривен за евро. Это на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 декабря установлен на таком уровне: 30,7277 гривен за евро (-0,1778 грн). При этом курс евро на 7 декабря составляет 30,9055 гривен за евро.

Евро дешевеет. НБУ установил курс на 8 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.

Евро дешевеет. НБУ установил курс на 8 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,69 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,67 гривен за евро.

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