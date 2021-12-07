Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 7 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,69 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 30,6734 - 30,6959 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.
Напомним, 6 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 30,8244 - 30,8470 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3700 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара снизился после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,33 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.