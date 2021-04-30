Евро дешевеет: НБУ установил курс на 5 мая

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,51 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 5 мая установлен на таком уровне: 33,5112 гривен за евро (-0,1315 грн). При этом курс евро на 30 апреля составляет 33,6427 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс снизился после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,57 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,55 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.