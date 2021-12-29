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Евро снова дешевеет. НБУ установил курс на 30 декабря

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 30,776 гривен за евро (-0,0641 грн). При этом курс евро на 29 декабря составляет 30,8401 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снижается после роста накануне.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,90 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,88 гривен за евро.

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