Межбанк закрылся ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 29 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2150 - 27,2350 грн/доллар, евро 30,8808 - 30,9008 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.
Напомним, 28 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,7577 - 30,7803 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар. Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.