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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Среда 29 декабря 2021 17:15
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 29 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2150 - 27,2350 грн/доллар, евро 30,8808 - 30,9008 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 28 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,7577 - 30,7803 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар. Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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