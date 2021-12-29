Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 29 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,90 гривен за евро.