RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Євро знову дешевшає. НБУ встановив курс на 30 грудня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,77 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 грудня встановлено на такому рівні: 30,776 гривень за євро (-0,0641 грн). При цьому курс євро на 29 грудня становить 30,8401 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знижується після зростання напередодні.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,90 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,88 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривніКурс долараКурс НБУ