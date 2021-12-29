Євро знову дешевшає. НБУ встановив курс на 30 грудня

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,77 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 30 грудня встановлено на такому рівні: 30,776 гривень за євро (-0,0641 грн). При цьому курс євро на 29 грудня становить 30,8401 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро знижується після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,90 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,88 гривень за євро.