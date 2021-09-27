Евро снова дешевеет. НБУ установил курс на 28 сентября
Фото: курс евро упал на 4 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,17 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 28 сентября установлен на таком уровне: 31,1764 гривен за евро (-0,0389 грн). При этом курс евро на 27 сентября составляет 31,2153 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро снова снизился после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,15 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,13 гривен за евро.