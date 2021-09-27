Євро знову дешевшає. НБУ встановив курс на 28 вересня
Фото: курс євро впав на 4 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,17 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 28 вересня встановлено на такому рівні: 31,1764 гривень за євро (-0,0389 грн). При цьому курс євро на 27 вересня становить 31,2153 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро знову знизився після зростання напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,15 гривень за євро.. Курс купівлі становить 31,13 гривень за євро.