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Межбанк закрылся падением курса доллара

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 17:22
Межбанк закрылся падением курса доллара Фото: курс доллара упал на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 27 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 11 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,15 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, евро 31,1305 - 31,1539 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3666 грн/рубль.

Межбанк закрылся падением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 24 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 31,2912 - 31,3120 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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