Евро дешевеет. НБУ установил курс на 21 октября
Фото: курс евро упал на 12 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,48 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 21 октября установлен на таком уровне: 30,4836 гривен за евро (-0,122 грн). При этом курс евро на 20 октября составляет 30,6056 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал после роста в течение трех дней подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,50 гривен за евро.