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Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 21 жовтня

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 17:52
Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 21 жовтня Фото: курс євро впав на 12 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,48 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 30,4836 гривень за євро (-0,122 грн). При цьому курс євро на 20 жовтня становить 30,6056 гривень за євро.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 21 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав після зростання протягом трьох днів поспіль.

Євро дешевшає. НБУ встановив курс на 21 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,50 гривень за євро.

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