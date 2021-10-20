Курс доллара на межбанке упал до уровня 26,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 20 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,21 гривен за доллар, курс в покупке до 26,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,52 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,1900 - 26,2100 грн/доллар, евро 30,5008- 30,5241 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3692 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 19 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,6002- 30,6208 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.